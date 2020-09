ENGLAND

Guardian: "Hamilton fühlt sich von den Stewards ungerecht behandelt. Er behauptet, dass sie ihn stoppen wollen, weil er zu erfolgreich ist. Natürlich war es kein perfekter Tag für Lewis, aber ein Platz auf dem Podium ist ja nicht das Schlechteste. Bottas sagt danke."

GP von Russland Hamilton verpasst Rekordsieg, Vettel ohne Punkte VOR EINEM TAG

Daily Mail: "Hamilton kam nach Sotschi, um sich in den Rekordbüchern der Formel 1 zu verewigen. Als er Russland verließ, verfluchte er stattdessen das Regelbuch. Die Mercedes-Fahrer überboten sich im Fluchen: Hamilton nannte seine Bestrafung einen großen Bullshit, Bottas beschimpfte seine Kritiker nach dem geschenkten Sieg: F*** you!"

Sun: "Hamilton schimpfte über eine lächerliche Bestrafung und beschuldigte die Stewards, ihn mit allen Mitteln einbremsen zu wollen. Bottas nahm den geschenkten Sieg an und attackierte seine Kritiker - das war ein merkwürdiges Wochenende für Mercedes. So richtig freuen wollte sich niemand."

FRANKREICH:

L'Équipe: "Schon vor dem Start war alles verloren. Hamilton machte zwei Fehler, und sein vergnügter Leutnant Bottas ergriff die unverhoffte Chance."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Der Angriff auf Michael Schumachers Rekord ist diesmal gescheitert, aber Hamilton könnte es bereits in zwei Wochen in Deutschland schaffen: In der Heimat des Mythos Schumacher."

Corriere dello Sport: "Nach fünf katastrophalen Rennen ist Leclercs sechster Platz ein Trost und ein Hoffnungsschimmer für Ferrari. Es ist unbestreitbar, dass zumindest an Leclercs Auto ein beträchtlicher Fortschritt gemacht worden ist."

Tuttosport: "Lewis Hamilton ist verbittert und erklärt sich als Opfer eines Systems, in dem er zwar erfolgreich ist, sich aber nicht immer verstanden fühlt. Ferrari tankt ein wenig Zuversicht. Nach fünf dramatischen Rennen sendet Maranello ein Lebenszeichen."

Corriere della Sera: "Auf der letzten Meile vor Schumachers Rekord wird es Hamilton schwindlig. Der Brite verliert sich und schenkt Bottas den Sieg. Ferrari sendet wieder Lebenszeichen. Leclerc schafft es vom zehnten auf den sechsten Platz, was Anlass zur Hoffnung gibt."

La Repubblica: "Hamilton verliert die Konzentration und verfehlt Schumachers Rekord. Der Brite zahlt einen hohen Preis für zwei naive Fehler vor dem Start, die sein Rennen ruinieren. Für Ferrari ist der Tag dank der Leistung Leclercs weniger grau als befürchtet."

Sebastian Vettel - Ferrari | GP Russland 2020 Fotocredit: Getty Images

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: "Strafe vermiest Hamilton den Schumi-Rekord. Hamilton musste im Rennen zwei Fünf-Sekunden-Strafen absitzen. Damit war seine Rekordjagd ziemlich schnell zum Scheitern verurteilt. Bottas überholte Verstappen am Start, anschließend war Hamiltons Unheil sein Glück."

SPANIEN

Marca: "Bottas kann die doppelte Strafe gegen Hamilton für sich nutzen. Es war ein Geschenk für Bottas in Sotschi. Trotzdem: Hamilton riecht seit zwei Monaten nach Weltmeister. Für Vettel läuft es weiterhin nicht rund, das Auto ist einfach nicht auf der Höhe."

AS: "Bottas gewinnt, Hamilton kocht vor Wut. Eine schwer zu erklärende Strafe bugsiert den Briten ins Abseits und schenkt dem Finnen den Sieg in Sotschi. Hamiltons Party wurde gecancelt, er muss weiterhin darauf warten, mit Schumacher gleichzuziehen. Für Vettel ist es weiterhin eine Weltmeisterschaft zum Vergessen."

Sport: "Bottas wird zum Partyschreck für Hamilton in Russland. Valtteri holt sich entgegen aller Prognosen das Rennen in Sotschi. Die Zeitstrafe für Hamilton kam dem Finnen entgegen. Ferrari muss sich Gedanken machen, was da los ist. Sie sind weiterhin weit weg von der Elite. Richtig Spannung kam in Sotschi selten auf."

El Mundo Deportivo: "Hamilton übergibt den Sieg an Bottas, für Hamilton war es ein Tag zum Vergessen. Er wollte mit Schumacher gleichziehen und seinen Legendenstatus ausbauen, jetzt kann er es ausgerechnet am Nürburgring in der Heimat des Kaisers vollenden. Leclerc holt für Ferrari einen sechsten Platz, trotzdem reicht es einfach nicht, um weiter oben mitzuspielen."

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Stroll poltert nach Kollision mit Leclerc: "Das ist lächerlich!"

Hamilton appeliert: "Es reicht nicht, nicht rassistisch zu sein"

Formel 1 Schumacher überzeugt in Sotschi: "So gewinnt man Meisterschaften" GESTERN AM 09:12