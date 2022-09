Piastri habe einen "mehrjährigen Vertrag" unterzeichnet, teilte McLaren mit, der Formel-2-Meister wird damit ab dem kommenden Jahr Teamkollege des Briten Lando Norris.

Alpine, das Renault-Werksteam, hatte Piastri jahrelang ausgebildet, wollte ihn im kommenden Jahr zum Stammfahrer befördern und pochte auf einen gültigen Vertrag. Piastri allerdings gab an, sich nicht an Alpine gebunden zu haben, das CRB musste also entscheiden.

Ad

Am Freitag nun akzeptiere Alpine das Urteil, "wir sehen die Angelegenheit als abgeschlossen an und werden unsere Fahrerpaarung für 2023 zu gegebener Zeit verkünden".

GP der Niederlande Ricciardo flirtet mit Comeback bei Ex-Team: "Das ist, woran es hängt" VOR 6 STUNDEN

Das Team sucht einen Nachfolger für Fernando Alonso und Kollegen für Esteban Ocon. Gehandelt wird neben Pierre Gasly (AlphaTauri) auch Mick Schumacher, der bei Haas bislang noch keinen Vertrag für 2023 erhalten hat.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Verstappen muss Boliden abstellen - Mercedes trumpft in Zandvoort auf

(SID)

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

GP von Belgien Aus für Ricciardo: McLaren setzt Australier vor die Tür UPDATE 24/08/2022 UM 15:28 UHR