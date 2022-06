Das enttäuscht AlphaTauri-Pilot Gasly. Der Franzose galt im Vorjahr als große Überraschung und konnte die großen Teams vor allem im Qualifying immer wieder ärgern. In 16 von 22 Rennen konnte Gasly in die ersten drei Startreihen fahren - das ist ihm 2022 aber noch kein einziges Mal gelungen. Der AlphaTauri-Pilot gibt zu, dass er erwartet habe, dass das Feld enger zusammenrücken wird. Das hat laut ihm zwar im Mittel- und Hinterfeld geklappt, die drei Topteams seien aber "in einer anderen Welt", wie er sagt.

Im vergangenen Jahr habe er immer wieder Ferrari, Red Bull und auch einen Mercedes im Qualifying schlagen können. "Die Top 3 waren definitiv schneller, aber sie waren nicht in einer anderen Liga, sodass man sie manchmal ärgern konnte. Aber in diesem Jahr? Keine Chance!"

Ad

Für Gasly ist der Schritt nach vorne aktuell zu groß: "Nur [Valtteri] Bottas kann sie manchmal herausfordern, während wir im Grunde um Platz sieben kämpfen. Das ist traurig, denn das Ziel war, dass wir näher dran sein würden", so der Franzose.

GP von Monaco "Die Formel 1 braucht Monaco!" Wolff setzt sich für Klassiker ein GESTERN AM 15:52

Ein Blick in die Zahlen zeigt: Nur zweimal starteten in diesem Jahr andere Autos außer Ferrari und Red Bull aus den ersten beiden Startreihen. Das war einmal McLarens Lando Norris als Vierter in Melbourne, als Carlos Sainz seine Runde im Qualifying aufgrund einer roten Flagge nicht beendet hatte, und Mercedes-Pilot George Russell als Vierter in Barcelona, wo er Sergio Perez ganz knapp schlagen konnte.

McLaren-Teamchef: "Es braucht noch Zeit"

"Wenn du einen Ferrari oder einen Red Bull fährst, kannst du dich in einer Kurve komplett vertun und fährst trotzdem noch in die Top 6", sagte Gasly. "Aber wenn du einen Fehler machst, solltest du eigentlich ganz hinten sein."

Im Rennen ist die Bilanz ähnlich: Norris ist der einzige Pilot außerhalb der Top-3-Teams, der es in diesem Jahr auf das Podest geschafft hat - als Dritter in Imola. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr gab es bereits vier Podestplätze abseits von Mercedes, Red Bull und Ferrari: Lando Norris in Imola und Monaco, sowie Sebastian Vettel und Pierre Gasly in Baku.

McLaren-Teamchef Andreas Seidl hat derweil eine andere Meinung als Gasly und sieht das Mittelfeld durchaus näher an die Topteams herangerückt. Und er bittet um Geduld: "Es braucht noch Zeit, bis alles, was auf der technischen Seite an Regeln, aber auch auf der Seite der Budgetobergrenze aufgestellt wurde, gleiche Bedingungen schafft", sagte er.

Spitzenteams haben sich Vorsprung erarbeitet

"Es braucht einfach ein bisschen mehr Zeit, um sich auszuwaschen und dann den vollen Effekt zu sehen. Wir sollten nicht vergessen, dass die Teams, die derzeit in der Meisterschaft vor uns liegen, ihre Organisationen, ihre Infrastruktur, vor vielen, vielen Jahren aufgebaut haben", so der Deutsche.

"Sie sind voll und ganz darauf bedacht, ihre Infrastruktur bestmöglich zu nutzen. Sie sind etablierte Organisationen, auch was ihre Mitarbeiter und Talente angeht. Und das ist etwas, wovon sie immer noch profitieren und wo sie einfach einen außergewöhnlichen Job machen und einen besseren Job als wir."

Mehr Infos bei motorsport-total.com

Mercedes-Pilot Russell verrät: So ist das Verhältnis zu Hamilton

Formel 1 Nach Leclerc-Kritik zu Monaco-Desaster: So reagiert Teamchef Binotto 04/06/2022 AM 17:02