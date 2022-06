"Ich werde weiter lachen oder es zumindest versuchen. Aber tief in mir bin ich natürlich sehr enttäuscht", hatte Daniel Ricciardo nach dem Rennen in Monaco gesagt. An Ort und Stelle, wo er vier Jahre zuvor im Red Bull einen denkwürdigen Sieg eingefahren hatte, erlebte er am vergangenen Wochenende eine erneute Schmach.

Während Teamkollege Lando Norris auf Rang sechs fuhr, wurde der 32-Jährige nur 13. In der Weltmeisterschaft hat Ricciardo bereits 37 Zähler Rückstand auf den 22 Jahre alten Briten.

Zur vergangenen Saison war der "Sunnyboy" der Formel 1 zum britischen Traditionsrennstall gewechselt, sollte für Norris eine "Benchmark" liefern.

Ricciardo wechselte als siebenmaliger Rennsieger in der Königsklasse des Motorsports nach Woking, galt gerade in seiner Zeit bei Red Bull als einer der besten Fahrer im Feld. In seiner Debütsaison im Team von Christian Horner hatte er den amtierenden Weltmeister Sebastian Vettel deutlich hinter sich gelassen.

Brown deutet Klauseln an

Doch bereits in der vergangenen Saison fuhr Ricciardo seinen Ansprüchen - und auch dem Teamkollegen - deutlich hinterher. Nachdem auch die ersten sieben Rennen der neuen Saison alles andere nach Plan verliefen, zählte auch Teamchef Zak Brown den Australier erstmals an.

"Mit Ausnahme von Monza und ein paar anderen Rennen, hat er seine und unsere Erwartungen nicht erfüllt", hatte Brown bereits vor dem Grand Prix im Fürstentum bei "Sky Sports" gesagt und erklärte: "Wir würden Daniel natürlich lieber näher an Lando sehen, um einen guten internen Zweikampf zu haben. Aber Daniel fühlt sich im Auto immer noch nicht wohl."

"Es gibt Mechanismen, in denen wir einander verpflichtet sind und dann gibt es Mechanismen, in denen wir das nicht sind", deutete der US-Amerikaner an.

Daniel Ricciardo steht bei McLaren nach schwachen Leistungen in der Kritik Fotocredit: Getty Images

Villeneuve kritisiert: "Ricciardo kostet sie Geld"

Aussagen, die auch den früheren Weltmeister Jacques Villeneuve aufhorchen ließen. "Zak Brown spricht bereits über Klauseln in seinem Vertrag, was im Grunde bedeutet, dass sie bereits eine Entscheidung getroffen haben", deutete der Champion von 1997 an und vermutete: "Ricciardos Zeit bei McLaren ist abgelaufen!"

Ein Kernproblem: Das hohe Salär des Australiers. Medienberichten zufolge soll Ricciardo bei McLaren rund 15 Millionen Euro im Jahr einstreichen. Norris, der in Rennduellen in dieser Saison 5:2 in Führung liegt, soll demnach nur ein Drittel davon verdienen.

"Ricciardo ist ein Fahrer mit einem sehr hohen Gehalt, der das Team eine Menge Geld kostet", sagte Villeneuve und stellte heraus: "Er bringt keine Punkte und hat nicht die Geschwindigkeit, die das Team braucht, um das Auto zu entwickeln. Er kostet sie also Geld."

Villeneuve rechnet mit Ricciardo-Aus in Woking

Insofern rechnet Villeneuve, der in der Formel 1 unter anderem für Williams, Renault und BMW an den Start ging, mit dem baldigen Ende der Liasison: "Es wäre billiger für McLaren, ihm sein volles Gehalt zu zahlen und ihn nach Hause zu schicken, und einen anderen Fahrer im Auto zu haben", erklärte der Kanadier.

"Das ist eine harte Realität, aber so ist die Formel 1", so Villeneuve.

