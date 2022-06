Damit würde Kyalami nach exakt 30 Jahren seine Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports feiern. Zuletzt fand dort 1993 ein Rennen im Rahmen der Formel 1 statt. Dies war gleichzeitig der letzte F1-Grand-Prix auf afrikanischem Boden. Zwischen 1967 und 1985 fanden auf dem 4,5 Kilometer langen Kurs jährlich F1-Rennen statt.

Die Verhandlungen seien laut "Daily Mail" fortgeschritten, der Deal könnte bereits in wenigen Wochen unter Dach und Fach gebracht werden.

Mit Lewis Hamilton hat das Vorhaben einen prominenten Unterstützer: "Der Ort, der mir wirklich am Herzen liegt und an dem ich am liebsten wieder ein Rennen veranstalten würde, ist Südafrika", wird der Rekordweltmeister von der "Daily Mail" zitiert. "Es gibt dort eine große Fangemeinde und ich denke, es wäre großartig, wenn wir zeigen könnten, wie schön es ist.

Sollte es zu einer Übereinkunft kommen, würde die Saison 2023 mit insgesamt 24 Stationen für einen weiteren Rekord sorgen.

Zukunft von Spa und Monaco steht auf dem Spiel

Aufgrund der ungewissen Zukunft einzelner Strecken könnte sich an dieser Zahl aber noch einiges ändern.

So stehen sowohl das unter den Fahrern beliebte Spa-Francorchamps als auch der Große Preis von Frankreich (Paul Ricard) auf der Streichliste. Sogar der Straßen-Klassiker von Monaco könnte der Modernisierung der Formel 1 zum Opfer fallen.

Mit der Rückker von Kyalami in den Rennkalender erhofft sich die Formel 1 einen ähnlichen Zuspruch wie beim Comeback von Zandvoort in den Niederlanden.

