Zuvor hatte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff gegenüber "Sky" unsicher bezüglich eines Starts des Briten geäußert. "Ja, auf jeden Fall", antwortete der Österreicher auf die Frage, ob der Rekord-Weltmeister das Rennen verpassen könne. Hamilton klagte nach dem Großen Preis von Aserbaidschan über starke Rückenschmerzen.

Der Mercedes-Star kletterte nach dem Rennen in Baku mühevoll aus seinem engen Cockpit und hielt sich den schmerzenden Rücken . "Ich habe auf die Zähne gebissen. Ich kann den Schmerz kaum erklären. Am Ende betet man nur, dass es zu Ende ist", klagte Hamilton, dem das Hüpfen (Bouncing) seines Boliden ganz offensichtlich zu schaffen machte.

Ad

"Ich mache mir jedes Mal Sorgen, wenn ich zurück in das Auto steige. Ich will natürlich immer wieder ins Auto, ich will einfach nur, dass dieses Bouncing aufhört. Ich würde alles dafür tun, damit das aufhört", fügte er hinzu.

GP von Aserbaidschan Hamilton klagt über starke Schmerzen: "Man betet nur, dass es zu Ende ist" VOR EINEM TAG

Auch deshalb hatte man sich bei Mercedes anscheinend schon Gedanken über einen möglichen Ersatz von Hamilton beim Großen Preis von Kanada in Montreal gemacht. "Die Lösung könnte sein, jemanden in Reserve zu halten, was wir ohnehin bei jedem Rennen haben, damit wir sicher sind, dass unsere Autos fahren", so Wolff. Das scheint nun nicht nötig.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ratlosigkeit und Zweifel: So verbrennt Ferrari mehr als die Titelchance

Wachablösung? Vettel: "Wenn man uns die richtigen Mittel gibt..."

GP von Aserbaidschan Leclerc nach Baku-Debakel am Boden zerstört: "Mir fehlen die Worte" VOR EINEM TAG