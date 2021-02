Red Bull spricht von einem "maßgeblich überholten Biest". Im letzten gemeinsamen Jahr mit Honda als nominellem Motorenpartner soll der erste Titel seit 2013 her. Ab 2022 übernimmt Red Bull die Power Units der Japaner und nutzt diese in Eigenregie weiter. Am Mittwoch geht der neue Bolide in Silverstone erstmals für einen Shakedown auf die Strecke.