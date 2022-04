Die von der Wall Street und der italienischen Börse festgelegten Regeln besagen nämlich, dass die vertragliche Vereinbarung zunächst privat unterschrieben werden muss bevor sie innerhalb der darauffolgenden 14 Stunden öffentlich gemacht wird.

Sainz erlebte einen schwierigen Saisonstart und musste zuletzt ein katastrophales Renn-Wochenende in Australien hinnehmen, wo er mit technischen Problemen ausschied.

Vor der Saison betonte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, dass es keinen ersten Fahrer ihm Team geben würde. Die bisherigen Leistungen seines Teamkollegen Charles Leclerc könnten Binotto jedoch zum Umstimmen bewegen.

Der Monegasse legte in der bisherigen Saison nach Belieben und führt die Wertung in der Weltmeisterschaft mit 71 Punkten an. Sainz belegt mit 33 Punkten immerhin den dritten Rang.

