"Natürlich haben wir eine lange Saison vor uns mit noch 20 Rennen, aber im Moment denke ich, dass ich 45 Rennen benötigen würde, um noch eine Chance zu haben. Ich bin zu weit hinten im Titelrennen", sagte der 24-Jährige, dessen Teamkollege Sergio Perez beim GP von Australien immerhin den zweiten Platz hinter Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ergatterte.

Über die technischen Probleme, mit denen er in seinem RB-18-Bolliden bislang zu kämpfen hatte, zeigte sich Verstappen sichtlich verwundert. "Es überrascht mich, dass wir nicht auf der richtigen Spur sind", gestand der Weltmeister und erklärte: "Es sieht für mich nicht so aus, als würde es eine klare Lösung geben. Wir haben als eine Menge Arbeit zu erledigen. Ferrari ist in vielen Bereichen deutlich besser als wir."

Scuderia-Pilot Leclerc führt das Weltmeisterschaftsrennen momentan souverän mit zwei Siegen und 71 Punkten an. Verstappen befindet sich mit 25 Punkten auf dem sechsten Platz direkt hinter seinem großen Widersacher Lewis Hamilton (28 Punkte), der ebenfalls noch nicht in Fahrt gekommen ist.

"Wir müssen schneller und zuverlässiger werden, ich denke nicht über den Championship nach", analysierte der Niederländer. Nur dann kann er in dieser Saison noch einmal ins Titelrennen einsteigen.

