Herr Vettel, Ihr Wechsel zu Aston Martin war lange ein Gerücht, nun ist er offiziell. Wie fühlt sich das an, Monate nach der Ausbootung bei Ferrari?

Sebastian Vettel: Die vergangenen Wochen waren nicht einfach, es war eine intensive Zeit. Die Situation war neu für mich, aber sie wurde immer klarer. Die Leistungen dieses Teams sind eindrucksvoll, und im kommenden Jahr wird es erstmals das gleiche Geld zur Verfügung haben wie die Gegner. Und kann dann endlich zeigen, was es wirklich drauf hat.

Vettel: Ich gehöre ja noch zu Ferrari, und wir haben ein großes Wochenende vor uns, an dem ich den bestmöglichen Job machen will. Aber ja, ich freue mich sehr auf diese Aufgabe. Das Comeback von Aston Martin ist eine der spannendsten Geschichten, die der Formel 1 passieren konnte. Und es ist großartig, ein Teil davon zu sein.

Vettel: Momentan ist Mercedes stärker als der Rest, und das wird auch über das kommende Jahr hinaus gelten. Aber die Herausforderung ist spannend. Dieses Team wird wachsen, während andere schrumpfen müssen. Das macht mich zuversichtlich. Wir wollen gute Resultate in der nahen Zukunft, was dann mittelfristig möglich ist, werden wir sehen.

Vettel: Es waren zwei Aspekte: Ich musste herausfinden, wohin dieses Team wachsen kann. Und was ich da gehört habe, hat mir gefallen. Die Frage, die etwas länger dauerte war: Was will ich persönlich machen. Als die aber geklärt war, ging es schnell.