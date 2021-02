Während Sebastian Vettel als viermaliger Weltmeister zum Team stößt, kämpft Lance Stroll noch immer gegen seine Kritiker, die ihm vorwerfen, es nur durch das Geld seines Vaters Lawrence in die Königsklasse geschafft zu haben.

In der Formel 1 ist Stroll bislang noch sieglos, allerdings stand er immerhin dreimal auf dem Podium und holte 2020 seine erste Pole.

Es bleibt abzuwarten, ob der 22-Jährige wirklich zu einem ähnlich harten Gegner für Vettel werden könnte, wie es Charles Leclerc in den vergangenen beiden Jahren bei Ferrari war. Otmar Szafnauer erklärte jedenfalls: "Sie werden in erster Linie Teamkollegen und erst danach Gegner sein. Sie werden voneinander lernen und das Team nach vorne bringen."

In den vergangenen Jahren habe sich das Team immer dadurch ausgezeichnet, dass die beiden Piloten gut zusammengearbeitet hätten. "Ich erwarte, dass es bei Lance und Seb auch so sein wird", so der Teamchef, der zudem erklärt, dass Vettel dem Team aus Silverstone dabei helfen soll, den nächsten Schritt zu machen.