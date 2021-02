Details darüber, wie das Sprintrennen neben dem klassischen Qualifying am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag in das Programm aufgenommen werden könnte, nannte Stefano Domenicali noch nicht.

Das Reverse-Grid-Konzept kommt in den Nachwuchsrennserien zum Einsatz. Dabei wird das Ergebnis des Samstags-Rennens für die Startaufstellung am Sonntag herangezogen: So starten etwa die ersten Acht in umgekehrter Reihenfolge, ab Rang neun ist dann die Startaufstellung identisch mit dem Rennergebnis.