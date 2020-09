Alles war wie immer, und doch war irgendwie alles anders. Mal wieder musste Sebastian Vettel erklären, warum der Ferrari im Jahr 2020 zu den langsamsten Autos der Formel 1 gehört. Doch nach der Schmach beim 1000. Grand Prix der Scuderia in Mugello wirkte es, als sei Vettel bloß noch ein Beobachter, kein Leidtragender dieser Krise.

Denn Vettel wird im kommenden Jahr für Aston Martin fahren , das steht seit der vergangenen Woche endlich fest. Vor vier Monaten hatte Ferrari verkündet, dass man für den Deutschen ab 2021 keine Verwendung mehr habe. Und was damals wie eine Ausbootung wirkte, kommt mittlerweile einer Erlösung gleich. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurfte, dann wurde dieser am Sonntag erbracht.

Während sein künftiges Team, das in diesem Jahr noch Racing Point heißt, zu den Schnellsten hinter Mercedes zählte, kam Ferrari auch auf der hauseigenen Strecke nicht zurecht. Die Highspeedkurse in Spa und Monza waren damit anders als erhofft keineswegs die Talsohle. Auch auf der kurvigen Piste in den Hügeln der Toskana waren Vettel und Charles Leclerc im SF1000 geradezu wehrlos gegen Konkurrenten wie Renault, McLaren und mitunter sogar Williams.