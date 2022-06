"Ich habe also Hoffnung, und deshalb würde ich einen schwulen Formel-1-Fahrer absolut begrüßen. Ich denke und hoffe, dass unser Sport bereit wäre", ergänzte Vettel.

Er selbst wisse aber nicht von aktuellen oder ehemaligen schwulen Fahrern. Der 34-Jährige meinte jedoch: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es welche gegeben haben muss. Ich schätze, ich weiß nichts von ihnen, weil sie es nie öffentlich gemacht haben, was schade ist."

Wie im Fußball sind aus Sicht von Vettel Klischees von männlichen Sportlern dabei ein großes Problem.

Es gebe "das alte Image eines Spielers oder Fahrers als 'Held', der bestimmten Kriterien entsprechen muss. Aber die Beurteilungskriterien sind oft einfach falsch. Wer hat sie überhaupt aufgestellt? Zum Beispiel: 'Männer weinen nicht oder zeigen keine Schwäche' - inwiefern haben diese Stereotypen etwas mit unserer Leistung zu tun?", fragte sich der Aston-Martin-Pilot.

Sebastian Vettel hofft auf mehr Vielfalt im Motorsport

Er sei sich dennoch sicher, dass es "schon immer LGBTQ-Personen in der Formel 1" gegeben habe. "Sicherlich hat die Tatsache, dass sich die Welt geöffnet hat, ihnen geholfen, sich zu outen. Es wird also besser, und es gibt inzwischen einige Ingenieure und Mechaniker, die sich offen zeigen können", sagte Vettel in dem Interview

Man könne aber besonders im Motorsport mehr tun, "um die Vielfalt und Integration zu verbessern, nicht nur in Bezug auf die Sexualität, sondern auch durch die Unterstützung und Förderung von Frauen, 'People of Colour' oder Menschen mit Behinderungen".

Sebastian Vettel trägt ein Shirt zur Unterstützung der LGBTQ+-Community Fotocredit: Imago

Vettel hatte im vergangenen Jahr mit Auftritten zur Unterstützung der LGBTQ+-Community in Ungarn und Saudi-Arabien große Aufmerksamkeit erregt. Beim Rennen in Budapest zeigte er sich unter anderem mit einem Regenbogen-T-Shirt mit der Aufschrift "Same Love".

Der Deutsche erklärte seine Botschaft dahinter: "Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe du hast, es spielt keine Rolle, woher du kommst, es spielt keine Rolle, in wen du dich verliebst. Am Ende will man einfach nur, dass alle gleich behandelt werden. Jeder hat das gleiche Recht auf Liebe."

