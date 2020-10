In einem Interview mit dem Podcast "Beyond the Grid" antwortet Vettel auf die Frage, was oder wer ihn letztendlich davon überzeugt habe, dass Aston Martin seine Zukunft sein sollte, kurz und knapp: "Er." Und meint damit den kanadischen Geschäftsmann, der mit seinen Geschäftspartnern nicht nur beim Formel-1-Team Racing Point eingestiegen ist, sondern auch beim Sportwagenhersteller Aston Martin.