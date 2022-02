Die Idee klingt logisch: Die Formel-1-Autos sollen ihren Anpressdruck dank der neuen Regeln weniger durch das Bodywork (also zum Beispiel Front- und Heckflügel, sichtbare Außenhaut etc.), sondern mehr über den Unterboden generieren ("Ground-Effect").

Das hat den Vorteil , das die verwirbelte Luft hinter den Autos, die sogenannte "dirty Air", reduziert wird - und sollte es einem hinterherfahrenden Gegner zumindest theoretisch ermöglichen, leichter als bisher dicht ranzufahren.

Aber Vettel "weißt nicht", ob das letztendlich wirklich für mehr Überholmanöver sorgen wird: "In der Theorie sieht das alles gut aus. Wie es in der Praxis ist, ist dann die Frage", sagt er in einem Interview mit 'Sky', aufgezeichnet noch vor seiner ersten Ausfahrt im neuen Auto