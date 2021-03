Denn einen mehrjährigen Plan aufzustellen, bei dem am Ende die Weltmeisterschaft steht, das haben schon viele Teams gemacht - meistens auch mit drei bis fünf Jahren als Zielsetzung. Geschafft haben es am Ende nur die wenigsten.

Daher gibt man sich bei Aston Martin durchaus realistisch, aber selbstbewusst. "Zwei Sachen müssen passieren: Wir brauchen einen guten Plan, Weltmeister zu werden, und wir müssen ihn ausführen", sagte Szafnauer. Aktuell sei man in der Planungsphase. "Die Ausführung wird aber eine Weile dauern."

Auch intern hat Aston Martin alle Hebel in Bewegung gesetzt, um größere Erfolge zu feiern. "Im vergangenen Jahr haben wir eine neue Fabrik mit neuer Infrastruktur geplant, um alle unter einem Dach zu haben", sagte Szafnauer. "Die Umsetzung hat gerade erst in Silverstone begonnen. Und Ende 2022 sollten wir in eine neue Fabrik umziehen."