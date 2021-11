Neue Aufregung um den Haas-Piloten Nikita Mazepin. Der 22-jährige Teamkollege von Mick Schumacher genießt auf und neben der Formel 1 Strecke einen zweifelhaften Ruf, der jetzt von einem neu aufgetauchten TikTok-Video untermauert wird.

Auf dem kurzen Clip ist zu sehen, wie der Russe in einem Club mit anderen Gästen und Sicherheitskräften diskutiert. Wie verschiedene Medien berichten, soll der Haas-Fahrer anschließend aus der Disco geflogen sein.

Haas-Teamchef Günther Steiner spielt die Szene herunter: "Ich weiß von dem Video und glaube, dass es kein Grund zur Aufregung gibt. Ich habe zwar noch nicht mit Nikita gesprochen, aber es sieht so aus, als wenn er nur mit einem Sicherheitsmann über den Zugang zu einem Bereich diskutiert."

In der Tat ist auf dem Video nicht zu sehen, ob und wie Mazepin aus dem Club geflogen ist. Bei dem Event soll es sich um eine Red Bull Veranstaltung gehandelt haben.

Mazepin hält Haas-Team auf Trab

"Für Fahrer ist es schwer, all ihre Bewegungen werden verfolgt. Nikita genießt zudem einen Ruf, sodass er besonders kritisch beäugt wird", so Steiner.

Für den Russen ist diese Aktion nur das jüngste Kapitel mehrerer Kapriolen innerhalb der sozialen Medien. Mazepin hatte bereits im Dezember letzten Jahres für Aufregung gesorgt, als er bei Instagram ein Clip postete, in dem er einer Frau an die Brüste griff.

Das Haas-Team kommentierte damals so: "Wir dulden das Verhalten von Nikita in dem kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichten Video nicht. Außerdem ist die Tatsache, dass das Video in den sozialen Medien gepostet wurde, für das Haas F1 Team ebenfalls abstoßend. Die Sache wird intern behandelt und wir werden keinen weiteren Kommentar dazu abgeben."

