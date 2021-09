Der zwölfte Platz hätte David Schumacher gemäß der Reverse-Grid-Regel, welche auf die Top 12 angewendet wird, die Pole Position für das zweite Rennen eingebracht.

Die Siege sicherten sich der Monegasse Arthur Leclerc (Prema) und der Franzose Victor Martins vom Team MP Motorsport. Leclercs Teamkollege Dennis Hauger (Norwegen) bleibt Gesamtführender, obwohl er nur Siebter wurde beziehungsweise ausschied.

Zuversichtlich darf Schumacher auf das Hauptrennen am Sonntag (10:45 Uhr) blicken. Für dieses hatte sich der Nachwuchspilot am Freitag im Qualifying Startplatz zwei hinter Hauger gesichert.

Nach anderthalb schwierigen Jahren in der Formel 3 ist der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher mittlerweile deutlich konstanter unterwegs. Anfang Juli holte er in Spielberg seinen ersten Sieg, in sieben der vergangenen zehn Rennen fuhr er in die Punkte.

(SID)

