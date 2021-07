Zuletzt war Schumacher in Spielberg in seiner zweiten Saison in der Motorsport-Nachwuchsserie erstmals in die Punkte gefahren, als er das zweite Rennen von der Pole Position gewann. In Ungarn triumphierte Ayumu Iwasa (Hitech) aus Japan im ersten Rennen, nachdem der siegreiche Italiener Lorenzo Colombo (Campos Racing) nachträglich eine Strafe erhielt.

Das zweite Rennen entschied Matteo Nannini (Italien) vom deutschen Team HWA Racelab für sich. Das abschließende Hauptrennen steht am Sonntag (10.45 Uhr/Sky) auf dem Programm, Schumacher wird von Position vier starten.

(SID)

