"Zunächst einmal bin ich extrem glücklich, zurück zu sein - nach allem, was ich durchgemacht habe", sagte Correa: "Die Formel 3 ist für mich ein Übergang. Mein Traum ist es immer noch, in die Formel 1 aufzusteigen. Dies ist der erste Schritt meiner Rückkehr."

Correa, der bis zu seinem Unfall am 31. August 2019 in Spa-Francorchamps Entwicklungsfahrer für das Formel-1-Team Alfa Romeo war, befindet sich seit dem Unglückstag in der Reha.