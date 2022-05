Formel E

Berlin ePrix: Frijns drückt da Costa fast in die Mauer - de Vries fährt zum Sieg

Bryan de Vries sichert sich nach einer souveränen Vorstellung den Sieg beim ePrix in Berlin. In der letzten Runde kommt es zwischen Robin Frijns und Felix da Costa fast zu einem Unfall. Frijns drückt da Costa weit nach außen, sodass dieser fast in die Mauer fährt. Hier gibt es die Szene und den Zieleinlauf beim zweiten Rennen in der deutschen Hauptstadt im Video.

00:01:48, vor 2 Stunden