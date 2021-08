Formel E

Formel E: Lucas di Grassi siegt durch taktische Meisterleistung - Titelkampf spitzt sich zu

Lucas die Grassi hat das Formel E Samstagsrennen in Berlin mit einer taktischen Meisterleistung gewonnen. Er setzte sich nach 45 Minuten plus einer Runde gegen Edoardo Mortara durch. Der Titelkampf spitzt sich wieder zu kurz vor dem Finalrennen am Sonntag in Berlin.

00:02:47, vor 33 Minuten