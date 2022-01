"Es ist ein großartiges Teamresultat", sagte de Vries (26) bei "ran". Groß gefeiert werde der Erfolg nicht. "Morgen ist ein neuer Tag", so de Vries, er wolle die Saison "Schritt für Schritt" in Angriff nehmen.

Pascal Wehrlein (Worndorf/Porsche) belegte beim Nachtrennen den elften Platz, direkt dahinter kamen Maximilian Günther (Oberstdorf/Nissan) und Andre Lotterer (Duisburg/Porsche) ins Ziel. Lotterer lag lange auf Podestkurs, fiel nach Schwierigkeiten in der Schlussphase aber weit zurück.

Am Samstag findet in Diriyya ein weiterer Lauf statt. Insgesamt sind in der achten Formel-E-Saison 16 Rennen geplant, in Deutschland wird wieder auf dem Gelände des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof gefahren (14./15. Mai).

Erst zum zweiten Mal geht es in der Serie um einen Weltmeistertitel.

