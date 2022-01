Man werde "in den Stadtzentren in aller Welt" auf seine Kunden treffen und "den Dreizack weiter in die Zukunft bringen".

Maserati will ab 2025 für all seine Modelle einen zu 100 Prozent elektrischen Antrieb anbieten.

Mohammed Ben Sulayem, Präsident des Automobil-Weltverbandes FIA, ist "hocherfreut, Maserati in der Formel E willkommen zu heißen. Der neue Gen3-Einsitzer wird den Höhepunkt in Sachen Nachhaltigkeit, Technologie und Leistung darstellen."

Maserati gab sein Renndebüt 1926 beim Langstreckenwettbewerb Targa Florio. 1957 holte der legendäre Juan Manuel Fangio mit dem Hersteller den Formel-1-Titel. Ein Jahr später zogen sich die Italiener aus der Königsklasse zurück.

