Mit seinem Sieg im Süden Marokkos setzte sich der 35 Jahre alte Mortara, der seinen insgesamt fünften Erfolg in der Formel E feierte, auch an die Spitze der Gesamtwertung.

Der Genfer löste den Belgier Stoffel Vandoorne ab, der als Achter viele Punkte vergab.

Hinter Mortara (Rokit Venturi Racing) belegten in Marrakesch der Portugiese Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) und der Australier Mitch Evans (Jaguar Racing) die nächsten Plätze. Vierter wurde der im Gesamtranking zweitplatzierte Franzose Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).

Die beiden nächsten WM-Läufe finden am 16. und 17. Juli in New York statt.

(SID)

