Formel E

Formel E in New York: Highlights - Sam Bird dominiert das Rennen und siegt souverän

Jaguar-Pilot Sam Bird hat am Sonntag das zweite Rennen des E-Prix von New York der Formel E 2021 gewonnen. Von der Pole gestartet, dominiert der Brite das Rennen über weite Strecken der Distanz, und fährt seinen zweiten Saisonsieg (nach Riad 2) ein. Mitch Evans (Jaguar) verliert nach einem packenden Kampf den Podestplatz, weil er die Mauern New Yorks touchiert.

00:02:35, vor einer Stunde