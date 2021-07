Formel E

Formel E in New York - Highlights: Maximilian Guenther schnappt sich Führung in Runde 10

Highlights Runde 10: Maximilian Günther fährt seinen ersten Saisonsieg in der Formel E ein. Der 24-jährige BMW-Pilot setzt sich beim ePrix in New York gegen den Franzosen Jean-Eric Vergne (Techeetah) durch. Sieben Minuten vor Schluss attackiert Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) den Führenden Formel-E-Rookie Nick Cassidy (Virgin) in der Haarnadel und es kam zum Kontakt. Günther überholte.

