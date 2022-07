Formel E

New York City ePrix: Antonio Felix da Costa hält Druck stand und wehrt Stoffel Vandoorne ab

Antonio Felix da Costa (DS Techeetah) gewann am Sonntag das zweite Rennen des ePrix von New York. Der Portugiese ließ über das gesamte Rennen hinweg keinen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen und tütete seinen ersten Saisonsieg ein. Stoffel Vandoorne (Mercedes) war da Costa jedoch stets auf den Fersen.

00:02:59, vor einer Stunde