Formel E

Formel E in Rom: Mitch Evans macht den Doppelsieg perfekt - André Lotterer verpasst Podest

In einem packenden Finish feiert Mitch Evans in Rom den Doppelpack. Nach dem Rennen am Samstag gewinnt er auch am Sonntag und rettet die Führung im zweiten Lauf in der italienischen Hauptstadt über die Ziellinie. Der Neuseeländer holt damit seinen vierten Sieg in der Formel E - drei davon bejubelte er in Rom. André Lotterer schrammt als Vierter denkbar knapp am Podest vorbei.

00:02:49, vor 10 Minuten