Formel E

e-Prix Seoul: Die letzte Runde mit Edoardo Mortara und Weltmeister Stoffel Vandoorne

Stoffel Vandoorne sichert sich den Weltmeistertitel in der Formel E. Mercedes verabschiedet sich damit mit einem Triumph aus der Rennserie. Das letzte Saisonrennen in Seoul geht an Edoardo Mortara im Venturi. Hier gibt es die letzte Runde des Saisonfinals in Südkorea im Video.

00:02:27, vor einer Stunde