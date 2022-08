Formel E

Chaos in Seoul! Acht Formel-E-Autos crashen im Regen

Chaos beim ePrix von Seoul in der Formel E: Gleich acht Autos stapeln sich nach einem Unfall auf regennasser Strecke in einer Kurve. Sébastien Buemi parkt in der zweiten Etage.

