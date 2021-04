Formel E

Valencia ePrix - Formel-E-Wahnsinn: Leere Batterien sorgen für komplett verrückte Schlussrunde

Was für eine verrückte Schlussphase beim Valencia ePrix: Zahlreiche Fahrer haben in der letzten Runde kaum noch verfügbare Energie und müssen deshalb Richtung Ziellinie schleichen. So wird das Klassement noch einmal komplett durcheinandergewirbelt. Großer Profiteur ist Nyck de Vries (Mercedes), der das Samstagsrennen gewinnt.

00:03:07, vor einer Stunde