Skurriler Wettkampf: Briten ringen in Lancashire in feinster Bratensoße für guten Zweck

In Lancashire, England, geht's beim Bratensoßen-Wrestling ordentlich zur Sache. Seit 2007 messen sich Unerschrockene in einem bizarren Wettstreit, für den 20.000 Gallonen Lancashire-Bratensoße in einen Ring gekippt werden. Die Erlöse des Events kommen caritativen Zwecken zu Gute. Über 1500 Zuschauer sind beim Spektakel dabei.

00:01:00, vor einer Stunde