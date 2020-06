Der niederländische Innenverteidiger Rick van Drongelen vom Zweitligisten Hamburger SV hat sich bei der 1:5-Niederlage am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Das gab der HSV am Sonntagabend bekannt. Der 21-Jährige fällt damit gut sechs Monate aus und fehlt in der Hinrunde der kommenden Spielzeit.

Rick van Drongelen, der beim Debakel per Eigentor für das frühe 0:1 gesorgt hatte (13.), zog sich die Verletzung in der ersten Hälfte zu und wurde in der 36. Minute ausgewechselt. Die Hamburger verspielten durch die Heimniederlage ihre Chance auf die Relegation.

(SID)

