Der Hamburger SV hat am 34. Spieltag der 2. Liga eine desolate Leistung gezeigt und deutlich mit 1:5 (0:2) gegen den SV Sandhausen verloren. Die Relegation wurde verpasst, obwohl parallel Arminia Bielfeld den FC Heidenheim schlug. Die Tore für Sandhausen erzielten Rick van Drongelen (13., Eigentor), Kevin Behrens (21., 84.), Mario Engels (89.) und Dennis Diekmeier (90.+2).

So lief das Spiel:

Der HSV zeigte eine träge und ideenlose erste Halbzeit und konnte nicht einen Schuss aufs Tor der Gäste verbuchen. Der SV Sandhausen hingegen suchten aus der kompakten Defensive heraus nach schnellen Gegenangriffen seine Chancen und war damit erfolgreich. Nach Flanke von Julius Biada sprang Ewerton unter dem Ball durch und am zweiten Pfosten traf Rick van Drongelen, bedrängt von Kevin Behrens, ins eigene Tor zum 0:1 (13. Minute).

Kurz darauf konterte Sandhausen erneut und kam nach Vorlage von Biada durch Behrens zum 0:2 (22.). In der Folge verzog Behrens zweimal freistehend und ließ sogar eine noch höhere Führung liegen (40. und 45.+5).

Neben dem Rückstand musste der HSV im ersten Durchgang weitere Rückschläge verkraften. Jan Gyamerah (24.) und van Drongelen (36.) mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wurden von Josha Vagnoman und Bakery Jatta ersetzt.

Die Hamburger präsentierten sich im zweiten Durchgang etwas engagierter, nennenswerte Torchancen blieben aber auch weiterhin Mangelware. Nach einem Foul an Aaron Hunt im Sandhäuser Strafraum, entschied Schiedsrichter Frank Willenborg nach Sichtung der Bilder auf Elfmeter. Hunt trat selber an und verkürzte mit einem wuchtigen Schuss vom Elfmeterpunkt auf 1:2 (62.).

Kurz vor dem Ende zerstörte Sandhausen endgültig alle Hoffnungen des HSV: Vagnoman brachte den eingewechselten Philip Türpitz im eigenen Strafraum zu Fall und Behrens verwandelte den fälligen Elfmeter (84). Kurz vor Ende der regulären Spielzeit traf Engels aus linker Position mit einem Flachschuss ins lange Ecke zum 1:4 (89.). In der Nachspielzeit setzte Dennis Diekmeier nach unfreiwilliger Vorlage von Jatta mit dem 1:5 den Schlusspunkt (90.+3).

Somit vergibt der Hamburger SV die Vorlage von Arminia Bielefeld und beendet die Saison 2019/20 auf Platz vier. Die Hamburger müssen also auch im nächsten Jahr in der 2. Bundesliga antreten und verpassen die Relegation gegen den SV Werder Bremen. Der SV Sandhausen klettert durch den Auswärtssieg auf Rang elf.

Das fiel auf: Hamburger Defensive

HSV-Coach Dieter Hecking musste durch die Ausfälle von Jordan Beyer (Gelb-Sperre) und Timo Letschert (Innenbandverletzung) seine Defensive umbauen. Wie schon am vergangenen Spieltag bei der späten 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim setzt Hecking heute in der Defensive auf einer Dreierkette. Nach langer Ausfallzeit stand Ewerton neben van Drongelen und Gideon Jung in der Innenverteidigung. Diese Maßnahme hatte nicht den gewünschten Effekt und es war die fehlende Chemie und Abstimmung zu erkennen. Die verletzungsbedingten Wechsel sorgten für weitere Instabilität des Hamburger Defensivverbundes.

Der Tweet zum Spiel:

Es kam, wie es kommen musste. Der ehemaliger Hamburger Diekmeier trifft in der Nachspielzeit gegen seinen Ex-Klub und steht nun bei zwei Toren in seiner Karriere.

Die Statistik: 3

Durch den verpassten Aufstieg geht der Hamburger SV in der Saison 2020/21 in seine dritte Saison in der Vereinshistorie in der 2. Bundesliga. In den nächsten Wochen dürften richtungsweisende personelle Entscheidungen zu fällen sein. Der Vertrag von Coach Hecking läuft mit Abschluss dieser Saison aus, eine Ausdehnung des Vertrages scheint jetzt fraglicher denn je.

