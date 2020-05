Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart hat Coach Pellegrino Matarazzo vor dem Duell mit dem Hamburger SV am Donnerstag (20:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) eine Jobgarantie gegeben. "Wir sind uns intern einig, dass Rino in jedem Fall nächste Saison unser Trainer ist", sagte Mislintat: "Die Trainerfrage können wir uns echt sparen, auch für den Fall, dass wir gegen den HSV verlieren sollten."

Auch Vorstandschef Thomas Hitzlsperger sprach sein Vertrauen nach dem nächsten Rückschlag bei Holstein Kiel (2:3) am Sonntag aus. "Wir sind vom Trainer überzeugt, das muss man ganz klar sagen", versicherte der 38-Jährige im SWR und nahm die Spieler in die Pflicht: "Wir können nicht nur denken, dass wir ein guter Klub sind, wir müssen liefern."

Die Stuttgarter, die mit einem Zähler Rückstand auf den HSV auf dem Relegationsplatz stehen, warten seit vier Spielen auf einen Sieg, auswärts gewannen die Schwaben nur eine der vergangenen zehn Partien. "Ich werde nichts schönreden oder Scheindiskussionen führen, die uns nichts bringen. Wir werden klar analysieren und unangenehme Dinge ansprechen, aber das tun wir intern", kündigte Hitzlsperger an.

Insbesondere die Niederlage zum Restart der 2. Bundesliga in Wiesbaden (1:2) stößt dem früheren Nationalspieler noch immer übel auf. "Gegen Wehen Wiesbaden habe ich mir die Frage gestellt, ob die Spieler wissen, was es heißt, zu kämpfen für den Aufstieg", sagte Hitzlsperger, der in Kiel zumindest kleine Verbesserungen erkannt hat: "Wir wollen aufsteigen, und jeder hat den Ernst erkannt. Aber wir haben noch nicht die richtigen Mittel gewählt."

(SID)

