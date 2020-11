In Bochum erzielte Paul Seguin (9.) das frühe Führungstor für die Franken. Julian Green (15.) verpasste die Resultatserhöhung, als er mit einem Foulelfmeter an VfL-Torwart Manuel Riemann scheiterte. Sebastian Ernst (34.) schloss einen schnörkellosen Konter der Fürther mit dem 2:0 ab.

Nach Rückstand gegen Köln: Bremen rettet Remis in der Schlussphase

Nach saisonübergreifend sieben Erfolgen im heimischen Stadion konnte Hannover unterdessen seine Heimstärke gegen Aue nicht erneut unter Beweis stellen. Die Gastgeber agierten zu statisch und einfallslos für eine gelungene Wiedergutmachung für die 1:4-Pleite in der Vorwoche in Fürth. Angreifer Marvin Ducksch erwies sich außerdem bei den Hausherren als Chancen-Tod. In der 84. Minuten verlor Aue Tom Baumgart durch eine Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.