In Hamburg trafen Robert Zulj (35.) per Strafstoß, Danny Blum mit einem wunderschönen Lupfer (78.) und Raman Chibsah (82.) für die Bochumer, die damit bis auf drei Punkte an den nun seit drei Spielen sieglosen HSV heranrückten. Torjäger Simon Terodde hatte für die Norddeutschen mit einem verwandelten Foulelfmeter zwischenzeitlich gegen seinen Ex-Klub ausgeglichen (65.).

Fürth setzte unterdessen seine Siegesserie fort und feierte den vierten Dreier in Folge. Mit einem Kopfball brachte Fürths Abwehrspieler Paul Jaeckel die Franken in Führung (3.), dann traf er ins eigene Tor (33.). Paul Seguin (56.) und Julian Green mit einem sehenswerten Freistoß in den Winkel (63.) sorgten in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung.