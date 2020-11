Bochum kam zu einem umkämpften 3:2 (2:2) bei den Würzburger Kickers. Das Team von Trainer Thomas Reis schob sich mit dem dritten Saisonsieg an Holstein Kiel (beide elf Punkte) vorbei.

Nach Niederlagen in Osnabrück und Paderborn verlor Hannover derweil auch sein Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth, die zuletzt siebenmal in Folge zu Hause sieglos geblieben war. Das 1:4 (0:2) war am Ende deutlich.