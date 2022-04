Im 111. Aufeinandertreffen der beiden Traditionsklubs ging es noch um den endgültigen Wiederaufstieg. Mit einem Sieg hätten sich die Schalker auf fünf Punkte vom Tabellenzweiten Werder Bremen distanzieren können – allemal ein Fingerzeig in Richtung Bundesliga.

Werder-Trainer Ole Werner musste seine ausfallbedingt seine komplette Dreierkette umbauen – für den verletzten Milos Veljkovic und den Corona-positiven Christian Groß begannen Mitchell Weiser und Ilja Gruev. Auf Seiten der Königsblauen rutschten der wiedergenesene Andreas Windheim und Victór Palsson für Henning Matriacini und Danny Latza in die Startelf.

Ad

Angetrieben von einer euphorischen Stimmung auf Schalke starteten die Königsblauen voller Spielfreude in die Begegnung. Der Schwung war aber schnell verflogen – nach nicht einmal neun Minuten lag der Ball zum ersten Mal im Tor der Gelsenkirchener: nach einer kurz ausgeführten Ecke hielt Mitchell Weiser aus dem Rückraum einfach drauf. S04-Schlussmann Martin Fraisl ließ den Ball nach vorne klatschen – Ilja Gruev musste den Ball nur noch per Kopf über die Linie drücken (9.).

2. Bundesliga FC Schalke 04 - SV Werder Bremen live im TV, Stream & Ticker VOR EINEM TAG

Das Spiel blieb geprägt von hohem Tempo. Nach 21 Minuten hatte Toptorjäger Simon Terodde den Ausgleich auf dem Fuß, nachdem Ko Itakura durch das komplette Bremer Mittelfeld marschiert war. Aus 15 Metern setzte der 24-Tore-Mann den Ball aber über das Tor (21.).

Es folgte der nächste Stimmungskiller für die rund 62.000 Schalker Fans: wieder konnten die Königsblauen eine kurz ausgeführte Ecke der Werderaner nicht verteidigen. Weiser bediente diesmal Niclas Füllkrug mit einer butterweichen Flanke aus dem Rückraum, die der Bremer Sturmtank völlig freistehend ins rechte Eck wuchtete (26.).

Die Bremer hätten zur Pause durchaus höher in Führung liegen können – Marvin Ducksch setzte den Ball kurz nach dem 2:0 an den Pfosten (28.), ehe er kurz vor Abpfiff völlig freistehend einen Chip-Versuch daneben setzte (43.).

Nach Wiederanpfiff war von einem Schalker Aufbäumen nichts zu spüren – es spielten nur die Gäste von der Weser. Nachdem Schlitzohr Ducksch einen Freistoß ins Torhüter-Eck an den Pfosten setzte (48.), belohnte er sich drei Minuten später endlich mit einem Treffer: einen Füllkrug-Pass in den Rückraum wuchtete der Sturmtank zu seinem 18. Saisontreffer in den Winkel (51.).

Kurz vor Schluss markierte Simon Terodde nach starker Einzelleistung von Darko Churlinov zumindest noch den Ehrentreffer für die Königsblauen (88.).

Die Stimmen:

Der Tweet zum Spiel: Ist eine Aufstiegsfeier noch zu verfrüht?

Das fiel auf: Neuformierte Dreierkette sattelfest

Im Lager der Bremer gab es vor der Partie einige Bedenken. Wie würde sich die neuformierte Dreierkette bestehend aus Anthony Jung, Marco Friedl und Nicolai Rapp gegen den besten Sturm der Liga schlagen? Die Bremer Hintermannschaft ließ dabei 90 Minuten lang kaum etwas zu: Zulieferer Marius Bülter war völlig abgemeldet. 25-Tore-Mann Simon Terodde ließ sich zwar immer geschickt zwischen zwei Verteidiger fallen, dem Knipser fehlte aber am nötigen Abschluss-Glück. Entscheidenden Anteil an der Bremer Defensivleistung hatte darüber hinaus Ilja Gruev, der als Brecher vor der Dreierkette die Schalker Offensivaktionen zumeist im Keim erstickte.

Die Statistik: 6

Mit dem Sieg heute haben die Bremer die letzten fünf Spiele auf Schalke allesamt gewonnen. Gegen kein anderes Profiteam ist Werder länger auswärts ohne Punktverlust.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rangnick prophezeit ten Hag "Operation am offenen Herzen"

Streich manchmal “irritiert” von Fan-Zuneigung

2. Bundesliga Schalke feiert Schützenfest im Topspiel - Bremen erneut sieglos 17/04/2022 AM 14:00