Für den HSV ging es um Alles oder Nichts im Spiel beim FC Hansa Rostock. Folglich bot Tim Walter die bestmögliche Elf auf, musste jedoch auf den im Training schwer verletzten Anssi Suhonen (Wadenbeinbruch) verzichten. Dafür rückte Miro Muheim nach seiner Gelbsperre zurück in die Startelf.

Bei der Kogge gab es nach dem 0:0 in Ingolstadt gleich sechs Wechsel: Nik Omladic, Tobias Schwede (beide Bank) sowie Timo Becker, HSV-Leihgabe Robin Meißner, Björn Rother und Haris Duljevic (nicht im Kader) wurden durch Calogero Rizzuto, Nico Neidhart, Lukas Fröde, Simon Rhein, Danylo Sikan und John Verhoek ersetzt.

Das Hanse-Duell begann mit einem echten Aufreger: Nach einer Flanke von Ryan Malone setzt Lukas Fröde seinen Kopfball nur an die Latte (2.). Die Kogge spielte von Beginn an munter mit und wollte nicht als Sparringspartner dienen. So sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Anfangsphase. Die Rothosen traten das erste Mal nach 11 Minuten in Erscheinung: Mario Vuskovic verlängerte eine Hereingabe per Kopf und verfehlte den linken Pfosten nur um Zentimeter.

Die kalte Dusche für den HSV folgte dann doch: Nachdem Sikan auf halblinks durch war, an Daniel Heuer Fernandes hängen blieb, war es Neidhart, der aus wenigen Metern ins leere Tor traf. Der Aufstiegsaspirant zeigte eine Reaktion und kam durch Goalgetter Robert Glatzel zur nächsten Möglichkeit (15.).

In der Folgezeit erhöhten die Rothosen den Druck und drückten aufs Tempo. Dennoch zeigte sich Hansa stark und kam immer wieder zu guten Chancen gegen die beste Abwehr der Liga. So entwickelte sich ein offenes Spiel, ganz nach dem Geschmack der Ostdeutschen. Während der HSV spielbestimmend war, strahlte die Kogge deutlich mehr Gefahr in ihren Angriffen aus (19. Ingelsson, 33. Sikan).

Auch der zweite Durchgang begann mit einem Aufreger: Nach einer Flanke von Vuskovic stieg Glatzel am höchsten und köpfte zum viel umjubelten 1:1 ein (50.). Svante Ingelsson hätte quasi im Gegenzug für die erneute Hansa-Führung sorgen können, doch der Linksaußen scheiterte im Eins-gegen-Eins an Heuer Fernandes (53.).

Hamburg tat sich in der Offensive weiterhin schwer, auch weil Hansa die wichtigen Zweikämpfe für sich entscheiden konnte und kein Stück nachließ. So hatte Sonny Kittel die größte Chance, doch der Spielmacher setzte die Kugel freistehend aus wenigen Metern neben den Kasten (63.). Dem HSV lief die Zeit davon.

Der zweite Durchgang entwickelt sich mehr und mehr zum Spiel auf ein Tor. Rostock setzte kaum noch Nadelstiche. Die Rothosen erspielten sich nicht viele Chance, dennoch zeigte sich der HSV effektiv. So ging der Kapitän voran: Sebastian Schonlau köpfte eine Reis-Flanke zum viel umjubelten 2:1 ein (75.). Der eingewechselte Mikkel Kaufmann machte mit einem Traumtor dann alles klar (3:1).

Dennoch musste der HSV bis zum Schlusspfiff zittern, denn Lukas Fröde sorgte per Kopf in der Nachspielzeit für das 2:3. Dramatische Szenen musste der ehemalige Bundesliga-Dino überstehen, ehe Felix Brych die Rothosen erlöste. Nach vier Jahren 2. Liga steht der HSV erstmals in der Relegation. Dort geht es am Donnerstag zur Hertha nach Berlin, ehe am Montag dann das Rückspiel steigt.

Zahl zum Spiel: 4

Nach drei 4. Plätzen seit dem Abstieg stand der HSV lange Zeit mit dem Rücken zur Wand. Lange Zeit lag man gegen Rostock zurück. Sollte es erneut nur zum 4. Platz reichen? Nein, denn Kapitän Sebastian Schonlau ging voran. Der Innenverteidiger mit der Nummer 4 erzielte mit seinem 4. Saisontor das wichtige 2:1 und ermöglichte so den Rothosen die Relegation. Ist nach vier Jahren 2. Liga der HSV nun reif für die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus?

