Büskens hatte Schalke als Interimstrainer zurück in die Fußball-Bundesliga geführt. Nach der Saison, die für S04 am Sonntag beim 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr) endet, zieht er sich wieder in die zweite Reihe zurück.

"Der Job als Cheftrainer kann eben nicht nur sehr kurzweilig sein, sondern auch sehr kurzlebig", sagte er. Er wolle dagegen "Kontinuität in meiner Arbeit", deshalb sei für ihn die Entscheidung "genau richtig".

(SID)

