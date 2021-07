Publiziert 04/07/2021 Am 16:29 GMT

"Losgelöst von dieser emotionalen Komponente ist der Schritt absolut nachvollziehbar und sportlich sinnvoll für ihn. Wir wünschen Ahmed sportlich wie privat alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Kutucu war in der zweiten Halbserie der vergangenen Saison in die Niederlande an Heracles Almelo ausgeliehen, sein Vertrag lief bis Mitte 2022.

Für Schalke absolvierte der zweimalige türkische Nationalspieler 45 Bundesliga-Spiele (fünf Tore, drei Vorlagen).

EURO 2020 Hertha-Star Darida tritt aus Tschechiens Nationalteam zurück VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Für Messi-Verlängerung: Diese Stars sollen Barca wohl verlassen

(SID)

Rose erklärt: Darum ließ ich "Rakete" Haaland in Salzburg kaum spielen

Bundesliga Wochenlanger Ausfall: Bayern-Star erneut am Knie operiert VOR 4 STUNDEN