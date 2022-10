Jahn Regensburg setzte seinen Aufwärtstrend derweil auch dank eines Blitzstarts fort. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewann ihr Heimspiel gegen den SV Sandhausen 2:1 (1:1) und knüpfte zunächst Anschluss an das obere Tabellendrittel.

Die Paderborner, die unter der Woche Bundesligist Werder Bremen im Pokal ausgeschaltet hatten, bleiben mit 26 Zählern auf Tabellenrang zwei. Der Hamburger SV, den die Ostwestfalen am kommenden Wochenende zum Topspiel empfangen, kann am Sonntag im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg vorbeiziehen. Hannover ist mit 21 Zählern Tabellenvierter und bleibt mindestens vier Punkte hinter den Aufstiegsrängen.

Paderborn vergab nach vier Minuten eine Riesenchance durch Anton-Leander Donkor, der aus kurzer Distanz aber nur den Pfosten traf. Die Ostwestfalen antworteten prompt, Robert Leipertz schob den Ball hauchzart am Tor vorbei (6.). Anschließend verflachte die Partie.

In Nürnberg war das wenig attraktive Spiel von vielen Zweikämpfen und Ballverlusten geprägt. Hannover kam zunächst gar nicht zum Abschluss, nach der Pause wurde das Spiel der Niedersachsen gefährlicher. In der zerfahrenen Schlussphase war der Club ein wenig näher dran am Sieg - doch auch ihm fehlte die Durchschlagskraft.

Schirow mit viertem Eigentor

In Regensburg hatte ein Eigentor von SVS-Kapitän Alexander Schirow (1.) die Gastgeber nach 40 Sekunden in Führung gebracht, es war sein bereits viertes Eigentor im SVS-Trikot und das schnellste Zweitliga-Eigentor seit Beginn der Datenerfassung.

Andreas Albers (70.) erzielte nach der Pause den Siegtreffer. Alexander Esswein (12.) hatte in einer anfangs ausgeglichenen Partie zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

(SID)

