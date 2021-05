Publiziert 16/05/2021 Am 14:36 GMT

Gästespieler Aaron Berzel sah die Gelb-Rote Karte (67.).

Mit 72 Punkten führt Dresden die Tabelle nun vor Hansa Rostock (70) an. Die Mecklenburger hatten am Samstag 1:0 bei Absteiger SpVgg Unterhaching gewonnen und besitzen ebenfalls gute Chancen nach neun Jahren in die 2. Liga zurückzukehren.

Am 38. Spieltag am kommenden Samstag hat der FC Hansa Heimrecht gegen Aufsteiger VfB Lübeck.

The Emirates FA Cup "Muss ein Witz sein": Wilde Kritik an Tuchel wegen Final-Aufstellung VOR 6 STUNDEN

Dritter ist der FC Ingolstadt, der am Samstag 5:1 (0:1) beim MSV Duisburg gewonnen hatte und 68 Punkte auf dem Konto hat.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski soll über Wechsel nachdenken: Als Retter zu PSG?

(SID)

Tuchels Final-Analyse: “Ein tolles Tor - aber glücklich”

The Emirates FA Cup Einbruch zur Unzeit: Chelsea plötzlich verwundbar VOR 15 STUNDEN