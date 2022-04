Jason Ceka (23.), Davy Frick (40., Eigentor) und Kai Brünker (88.) brachten mit ihren Toren den Aufstieg unter Dach und Fach. Angetrieben von 26.340 Fans in der ausverkauften MDCC-Arena waren die Gastgeber von Beginn an im Vorwärtsgang und erarbeiteten sich viele Torchancen. Dem FCM war anzusehen, dass sie die Aufstiegschance unbedingt nutzen wollten. Seit dem zwölften Spieltag führen die Magdeburger das Klassement der 3. Liga an. "Der FCM ist wieder da", skandierten die Anhänger schon während des Spiels lautstark.

Die überraschende 1:2-Niederlage des Verfolgers 1. FC Kaiserslautern am Freitag beim SV Wehen Wiesbaden hatte schon vorher die Aufstiegschancen des FCM deutlich erhöht, denn schon ein Unentschieden hätte gegen die Zwickauer gereicht.

Es war ein höchst emotionaler Tag für den FCM, denn am Sonntag wurde Klub-Ikone Joachim Streich, der am 16. April nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben war, verabschiedet. Beide Mannschaften liefen mit Trauerflor auf, es lagen zudem Kondolenzbücher für den DDR-Rekordspieler aus.

"Wir werden in Joachim Streich einen Menschen verabschieden, der unglaublich viel für den Klub geleistet hat", hatte Magdeburgs Cheftrainer Christian Titz vor dem Spiel betont. Außerdem hätte FCM-Legende Heinz Krügel am Sonntag seinen 101. Geburtstag gefeiert.

Atik: Aufstiegstrainer Christian Titz "überragend"

Der Coach, einst beim Hamburger SV tätig, war sicherlich einer der Garanten für den Aufstieg. "Er ist ein überragender Trainer", meinte Offensiv-Star Baris Atik im "MDR-Podcast" über den Fußballlehrer und hob auch die Zusammenstellung des Teams hervor: "So eine Mannschaft, wie wir jetzt haben, ist einmalig." Der Torjäger lobte den Charakter der Mitspieler, "und das System passt einfach zu unserem Team", äußerte Atik bei "Sky".

Atik selbst war mit dem Drittliga-Rekord von 38 Scorerpunkten (18 Treffer und 20 Vorlagen) einer der großen Leistungsträger im Team. Das Führungstor gegen Zwickau bereitete Atik mustergültig vor, auch das Eigentor leitete er ein.

Titz hob derweil die große Euphorie in der Metropole von Sachsen-Anhalt hervor. "Die Bedeutung des Spiels am Sonntag ist extrem hoch, die Leute leben den Verein", sagte er. Zwar ist es nicht offiziell, aber der Coach wird dem Klub nach dem Aufstieg auch in der kommenden Saison erhalten bleiben.

1860 München fertigt Duisburg ab

1860 München hat in der 3. Fußball-Liga einen lockeren 6:0 (3:0)-Kantersieg beim MSV Duisburg gefeiert und sich auf den vierten Tabellenplatz mit 55 Punkten verbessert. Die Aufstiegschancen der Münchner sind allerdings trotz des klaren Auswärtssieges eher gering. Die Münchner liegen drei Runden vor Schluss weiterhin sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz (Eintracht Braunschweig).

Merveille Biankadi (9.), Marcel Bär (20., Foulelfmeter/70.), Stefan Lex (22.), Yannick Deichmann (49.) und Fabian Greilinger (66.) schossen die Tore der Sechziger.

