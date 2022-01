Angeführt von Paris-Star Achraf Hakimi ging Marokko in sein erstes Gruppenspiel beim Afrika Cup. Der Frankfurter Aymen Barkok, der sich beim Turnier für neue Vereine empfehlen will, stand nicht im Kader (Corona). Zudem fehlten die beiden Sevilla-Stürmer Youssef En-Nesyri (Corona) und Munir (Bank). Corona-bedingt musste Vahid Halilhodzic insgesamt auf vier Akteure verzichten.

Auch bei Ghana waren einige Spieler von internationalem Format vertreten: Mit Daniel Amartey (Leicester City), Thomas Partey (FC Arsenal), den beiden Ayew-Brüdern Jordan (Crystal Palace) und Andrew sowie dem Ex-Schalker Abdul Rahman Baba (FC Reading) tummelten sich einige England-Legionäre.

Im vermeintlichen Spitzenspiel der Gruppe C hatten die Marokkaner von Beginn an mehr Ballbesitz, viele Angriffe liefen über die rechte Seite mit Hakimi. Im weiteren Verlauf kamen die „Black Stars besser in die Partie. Auf Torchancen mussten die wenigen Zuschauer jedoch lange Zeit warten. Marokko blieb lange Zeit nur durch Standards einigermaßen gefährlich, immer wieder wurde Kapitän Romain Saiss gesucht. So kam es auch zur ersten dicken Chance der Partie: Saiss verlängerte einen gefährlichen Freistoß von Sofiane Boufal, der Kopfball ging aus wenigen Metern knapp über den Kasten (40.).

Marokko kam mit ordentlich Schwung aus der Kabine und drückte auf die Führung, die nächste Chance ließ nicht lange auf sich warten: Sofiane Boufal verpasst per Hacke den Kasten (52.).

Im zweiten Durchgang wirkten die Löwen vom Atlas deutlich entschlossener und frischer als Ghana. Dennoch hatten die „Black Stars im weiteren Verlauf die größte Chance der Partie: Bono parierte stark gegen den Schlenzer von Joseph Paintsil (72.). Marokko konnte nicht so viel Druck aufbauen wie erhofft, Außenstürmer Aboukhlal sollte es im Zentrum richten, war jedoch meist auf sich alleine gestellt. Da Ghana nicht voll auf Offensive setzte, blieben auch Umschaltaktionen aus.

Die Löwen vom Atlas wurden in der Schlussphase etwas offensiver und wurden prompt belohnt. Nach einer guten Einzelaktion von Aboukhlal kam die Kugel per Zufall zu Boufal, der aus der Drehung unhaltbar traf (83.). Ghana setzt in den Schlussminuten voll auf Angriff und brachte alle verfügbaren Stürmer, auch Daniel-Kofi Kyereh vom FC St. Pauli sollte das Remis noch herbeiführen. Doch es war Marokko, das gegen Ende das Sieg hätte höher gestalten können. Erst verpasste Saiss per Kopf knapp das Gehäuse (87.), dann scheiterte Joker Tarik Tissoudali aus kurzer Distanz an Keeper Joe Wollacott (90.+2). Unterm Strich steht ein verdienter Auftaktsieg für die Löwen vom Atlas.

Für beide Teams geht es am Freitag weiter. Marokko bekommt es mit den Komoren zu tun (17:00 Uhr), Ghana muss gegen Gabun ran (20:00 Uhr).

Das fiel auf: Ohne Offensivstars - Marokko fehlt lange die Durchschlagskraft

Neben dem Senegal und Titelverteidiger Algerien rechnet sich auch Marokko Chancen auf dem Titelgewinn beim Afrika Cup aus. Doch Corona begrenzt die Optionen in der Offensiv der Löwen vom Atlas. Trainer Vahid Halilhodzic musste gegen Ghana gleich auf vier Akteure verzichten: El Kaabi, Aymen Barkok, Ryan Mmaee sowie Topstürmer En-Nesyri. Ohne die vier Infizierten fehlte es Marokko deutlich an Ideen und Durchschlagskraft. Vom bekannten 4-3-3 musste man auch abweichen und auf 4-1-4-1 umstellen. Aboukhlal, eigentlich klassischer Flügelstürmer, sollte es im Zentrum alleine richten. Ein Spieler, der dem offensiven Spiel sicherlich guttun würde, ist Hakim Ziyech. Doch der Superstar des FC Chelsea hat sich mit dem Coach überworfen und wurde daraufhin aus dem Kader gestrichen. Dennoch kam Marokko zu einem wichtigen Auftaktsieg.

Tweet zum Spiel

Afrikanische Mannschaften sorgen einfach immer wieder für Stimmung. Während europäische Mannschaften eher bieder in die Kabinen gehen und sich sehr konzentriert auf ein Spiel vorbereiten, feiern sich die afrikanischen Nationen vor einem Match. Auch die Ghanaer machten in den Katakomben ordentlich Stimmung. Gebracht hat es nichts …

Die Statistik: 24

Die Nationalmannschaft Marokkos reitet weiterhin auf einer Erfolgswelle. Seit über 24 Partien sind Hakimi und Co. nun schon ungeschlagen nach 90 Minuten. In 2021 kassierte man lediglich fünf Gegentreffer, blieb in zwölf Spielen ohne Gegentor. Damit machten die Löwen vom Atlas auch im Auftaktspiel des Afrika Cups weiter. Die letzte Niederlage datiert vom 11. Dezember 2021: Gegen Algerien setzt es ein 5:7 nach Elfmeterschießen im FIFA Arab Cup. Die letzte Pleite nach 90 Minuten: Im Oktober 2019 beim 2:3 gegen Gabun.

