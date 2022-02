Sadio Mane lümmelte sich gemütlich in sein Bett, Senegals Held grinste über das ganze Gesicht, das Objekt der Begierde gab er nicht mehr aus der Hand - den goldenen Siegerpokal für den Triumph beim Afrika-Cup. "Es ist der beste Tag meines Lebens, ich denke, es ist die wichtigste Trophäe meines Lebens", sagte Mané, Stürmerstar von Jürgen Klopps FC Liverpool.

Englischer Meister wurde Mané schon, er gewann die Champions League und die Klub-WM - und jetzt ist der 29-Jährige auch Afrikameister.

Nach zwei verlorenen Endspielen 2002 und 2019 führte Mané den Senegal nun zum ersten Sieg beim Afrika-Cup, 4:2 hieß es nach dem Elfmeterschießen im Finale gegen Ägypten um Mohamed Salah - und Mané verwandelte den entscheidenden Versuch.

Dabei hatte er in der Anfangsphase des Spiels noch vom Punkt vergeben. "Vor dem letzten Elfmeter sind alle zu mir gekommen und sagten: 'Sadio, du hast verschossen, aber was soll's, wir sind ein Team, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen'", sagte der Flügelstürmer: "Und ich glaube, das hat den Unterschied ausgemacht. Denn das hat mir so viel Motivation gegeben, dass ich konzentrierter war als je zuvor."

Unglaubliche Jubelszenen in Dakar

In der Heimat sorgten Mané und Co. für unglaubliche Jubelszenen in den Straßen von Dakar, Staatspräsident Macky Sall schickte seine Glückwünsche und erklärte den Montag im Senegal kurzerhand zum Feiertag - um die Helden gebührend in Empfang nehmen zu können.

"Das senegalesische Volk hat viel gelitten", sagte Mané und tröstete noch auf dem Platz seinen Liverpooler Teamkollegen Salah, der bittere Tränen vergoss.

