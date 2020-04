Oscar Lewicki von Malmö FF im Spiel gegen Hammarby IF. In der schwedischen Liga soll ab 14. Juni vor Zuschauern gespielt werden

Während in Deutschland aktuell heftig um die Austragung von Geisterspielen gestritten wird, scheinen die Schweden auch im Fußball ihrem Sonderweg in der Corona-Pandemie treu zu bleiben: Die schwedische Liga plant ab dem 14. Juni wieder Spiele vor Zuschauern auszutragen, wenn möglich sogar in vollen Stadien. Liga-Boss Mats Enquist sagte der "Bild": "Das Ziel ist, vor vollen Rängen zu spielen."

Mats Enquist erklärte: "Wir wollen in Schweden klarmachen, dass Fußball ein Sport ist, der auf dem Platz und den Rängen gespielt wird."

In Stein gemeißelt ist dieses Vorhaben aber nicht, wie Enquist betonte: "Das ist das Ziel. Aber wenn das nicht möglich oder verantwortungsvoll ist, werden wir natürlich vor einem reduzierten Publikum spielen. Das bedeutet aber nicht, dass wir so ignorant sind, dass wir die Risiken nicht verstehen."

Ob die Zuschauer vor den Spielen getestet würden, müsse erst noch besprochen werden.

Infizierte Zuschauer "unvermeidbar"

Angesprochen auf die Möglichkeit, dass sich Zuschauer infizieren könnten, sagte der 60-Jährige: "Das wird unvermeidbar passieren. Wir müssen realisieren, dass sich die meisten von uns mit Corona anstecken werden. Es ist nur eine Frage danach, dass wir die Weiterverbreitung der Krankheit nicht intensivieren."

Zugleich nahm er auch die Fans in die Pflicht: "Wenn wir also vor vollen Rängen spielen – was momentan ein bisschen unwahrscheinlich aussieht, das gebe ich zu –, dann müssen die Zuschauer auch Eigenverantwortung übernehmen. Man sagt, das Virus ist nur auf zwei Metern ansteckend. Man muss also Lösungen finden, um Abstände zu schaffen."

Keine Team-Quarantäne bei infizierten Spielern

Für den Fall, dass der Ball wieder rollt und es infizierte Spieler geben sollte, schloss Enquist eine Quarantäne für komplette Mannschaften aus: "Ein ganzes Team ist nicht ansteckend, es sei denn, sie zeigen Symptome. Natürlich ist ein Risiko da, dass sich ein Spieler infiziert, aber man kann nicht ein ganzes Team in Quarantäne stecken. Und wir hoffen, dass bald Tests zur Verfügung stehen."

Sollte es am 14. Juni tatsächlich im schwedischen Fußball wieder losgehen, wäre dies gleichbedeutend mit dem Saisonstart. Die schwedische Liga Allsvenskan wird innerhalb eines Kalenderjahres ausgespielt und startet eigentlich im Frühjahr. Der 1. Spieltag der Saison 2020 war ursprünglich für den 4. bis 6. April geplant, wegen der Corona-Pandemie wurde er jedoch verschoben. Amtierender Meister ist der Stockholmer Klub Djurgardens IF.

